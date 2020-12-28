Днем 28 декабря на трассе в Пронском районе автомобиль Citroen сбил жеребца, сообщает издательство «Пресса».По словам водителя, он ехал в сторону Рязани, когда на обочине заметил всадника на коне, а рядом жеребца, который неожиданно бросился через дорогу наперерез иномарке.— Животное перелетело через крышу автомобиля и упало в кювет с левой стороны от дороги, — говорит мужчина.На место происшествия прибыли директор местного сельхозпредприятия и ветеринарный врач. Выяснилось, что коня по кличке Буян украли несколько минут назад.Вернуться в стойло Буяну не пришлось: жеребец получил такие травмы, что его пришлось зарезать на месте.В настоящее время полиция ищет конокрада, который ускакал в сторону села Абакумова.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!