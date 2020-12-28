Во вторник, 29 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный порывами ночью до восьми метров в секунду, днем – до 11 м/с, а местами порывы могут достигать и 15 м/с.Температура воздуха по Рязанской области ночью -12...-7°С, местами до -15°С. Днем -9...-4°С.Кстати, ровно 50 лет назад, 29 декабря 1970 года, в Рязани и области была облачная погода с прояснениями, слабыми осадками, изморозью и туманом. Ветер слабый. «Температура воздуха днем -9...-14 градусов», - сообщало тогда Рязанское гидрометбюро.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!