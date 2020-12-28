Как сообщалось ранее, 28 декабря в Рязанской области зафиксировали максимальный прирост заболевших COVID-19 за время пандемии. 141 новый случай коронавируса распределился по 29 населенным пунктам. Такие данные представила опергруппа при областном правительстве.В Рязани разом прибавилось больше сотни заболевших. За ее пределами больше всего положительных тестов, а именно пять, в Касимове. В трех населенных пунктах инфекцию выявили впервые – это Выкуши (Касимовский район), Волчково (Клепиковский район) и Константиновка (Александро-Невский район).С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 27 декабря:- Рязань - 9499 случаев начала пандемии (+102);- Рязанский район – 710 (+11) (Поляны – 93 (+1), Заборье – 30 (+1), Варские – 22 (+2), Дубровичи – 15 (+1), Окский – 15 (+1), Хирино – 13 (+1), Шумашь – 7 (+1), Насурово – 5 (+1), Ласковский – 3 (+1), Госплемстанция – 2 (+1));- Касимов – 495 (+5);- Ряжск – 419 (+1);- Касимовский район – 329 (+6) (Елатьма – 31 (+1), Сынтул – 29 (+1), Любовниково – 3 (+1), Гиблицы – 2 (+1), Иванчино – 2 (+1), Выкуши – 1 (+1));- Клепиковский район – 328 (+4) (Тума – 144 (+2), Волчково – 2 (+2));- Михайловский район – 226 (+1) (Щетиновка – 10 (+1));- Александро-Невский район - 162 (+5) (Каширин – 21 (+1), Боровок – 20 (+2), Просечье – 7 (+1), Константиновка – 1 (+1));- Александро-Невский – 148 (+3);- Шацк – 92 (+1);- Кадом – 46 (+2).