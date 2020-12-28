28 декабря оперштаб сообщил еще о 141 заболевшем COVID-19 в Рязанской области. Всего с начала пандемии зарегистрировано 17735 случаев коронавирусной инфекции. Вместе с тем 118 человек за минувшие сутки выздоровели.О новых летальных исходах не сообщается. Если верить официальной статистике, последствия COVID-19 стали причиной смерти 148 человек. Напомним, о гибели людей в «красных зонах» власти оперативно извещать прекратили.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!