Аналитик из Рязани Марина Ермолова сыграла за телезрителей в «Что? Где? Когда?» против команды Алеся Мухина. Рязанка пыталась задать вопрос по видеосвязи, но у нее возникли технические неполадки - не работал микрофон. Поэтому ведущий сам озвучил ее вопрос:— Однажды Марина посетила необычную экскурсию, во время которой увидела конструкции с надписями. На одной написано: «Сладостно приветствовали его слух... и «С той ночи мир постарел на шесть лет». Для чего нужны надписи на этих конструкциях?Один из знатоков Вера Рабкина ответила правильно, что эти надписи - подсказка работникам сцены, для выноса декораций во время спектаклей.Отметим, что волчок выбрал вопрос рязанки в первом раунде, а сама игра закончилась со счетом 6:4 в пользу знатоков.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!