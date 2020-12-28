Известный российский урбанист и блогер Илья Варламов рассказал историю, как в Касимовском районе у бабушки-труженицы тыла прямо с участка украли елку.По его словам, глава Крутоярского сельского поселения приехала поздравить пенсионерку с 90-летием.— После того, как закончился праздник лицемерия, чиновники поблагодарили несчастную бабушку за все хорошее, что она сделала для страны, приехала бригада с пилой и просто спилила елку с участка бабульки и установила в центре поселка Крутоярский, — рассказал блогер. — Бабушку, конечно, не спросили, а сейчас она, видимо, ждет своего следующего дня рождения…К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!