Поздно вечером 23 декабря произошел пожар в жилом доме на улице Высоковольтной в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.В 23 часа 34 минуты на пульт дежурного поступила информация о возгорании в квартире панельного могоэтажного дома. На ЧП выезжали четыре пожарных автомобиля, 13 человек личного состава противопожарной службы.Площадь, охваченная огнем, составила три квадратных метра. В результате пожара пострадал 74-летний мужчина. Он отравился продуктами горения и был доставлен в больницу.Причины пожара и причиненный ущерб устанавливаются.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!