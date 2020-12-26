26 декабря в Рязани состоялась встреча начальника управления благоустройства города Юрия Фурфурака с представителями подрядчика по реконструкции моста на улице Ленина - ООО «КМК». Чиновник задал интересующий всех горожан вопрос: почему срок открытия проезда по мосту перенесли с конца декабря на конец марта?«В теплый период бригада работала в соответствии с планом-графиком, но с наступлением отрицательных температур многие работы приходится выполнять с задержками», - передает пресс-служба администрации слова подрядчика.Также на встрече рассказали, что вбивание свай на какое-то время приостанавливалось, чтобы провести исследования и убедиться в безопасности работ для памятников архитекторы поблизости. Еще задержки у подрядчика возникли из-за проблем с переключением кабелей спецсвязи.«Сейчас завершаются работы по реконструкции контактной троллейбусной сети, которая оборудуется на двух перекрестках. Планируется, что транспортное сообщение по ней будет запущено к середине января», - сообщили на встрече.