Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», приняла непосредственное участие в праздничном оформлении Первомайского проспекта, а также организовала поздравление детей с наступающими праздниками и передачу новогодних подарков.Так, с 14 по 21 декабря бригада электриков РНПК при помощи специальной автовышки провела работу по подсветке деревьев на главной улице Рязани, которая теперь засияла разноцветными огнями иллюминации.А 22 декабря работники завода поздравили воспитанников школы-интерната им. Ф.А. Полетаева. Они обменялись с детьми праздничным настроением и передали им от трудового коллектива нефтезавода сладкие подарки. В ответ воспитанники учреждения подарили работникам заранее совместно подготовленный новогодний рисунок.Кроме того, в рамках типового коллективного договора, действующего на предприятии и недавно признанным лучшим в регионе, накануне Нового года более двух тысяч детей работников предприятия в возрасте от 1 года до 14 лет получат новогодние подарки.Молодые специалисты РНПК подготовили именные видеопоздравления для детей. Дед Мороз с экрана компьютера обратится лично к каждому ребенку по имени, оценит его поведение в уходящем году, даст наказ на будущее и поздравит с праздником.Поздравлять детей с Новым годом входит в традицию совета молодых специалистов, работающих на заводе первые три года. Тем самым молодежь быстрее адаптируется в коллективе, вовлекается в общественную жизнь предприятия.НАША СПРАВКАРязанская НПК в регионе присутствия ведет политику социальной ответственности. В течение года работники участвуют в общегородских, региональных и всероссийских акциях и субботниках. При необходимости для работ в городе выделяется заводская спецтехника.Реклама.