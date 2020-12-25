В Рязани скончался доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, академик Российский Академии естествознания, заслуженный деятель науки и образования, почетный профессор РГУ имени С.А. Eceнина Терехин Михаил Тихонович.Руководство и коллектив вуза, а также литературная ассоциация «Переяславль» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью выдающегося русского математика.ДОСЬЕ «КП»Терехин Михаил Тихонович родился 5 января 1934 года в деревне Алехино Ермишинского.Учился в семилетней Иванковской школе Ермишинского района, а в 1951 году окончил Ермишинскую среднюю школу.В 1955 году с отличием окончил Рязанский государственный педагогический институт по специальности «Математика и физика». После службы в Советской Армии в 1962 году окончил аспирантуру при кафедре математического анализа РГПИ, в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию.В 1992 году Михаил Терехин защитил докторскую диссертацию, ему была присуждена ученая степень доктора физико-математических наук.Михаил Тихонович был руководителем известной в стране научной школы по теории дифференциальных уравнений и ее приложениям, в рамках которой ежегодно публикуется в среднем свыше 50 научных работ.Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Кроме того, рязанского математика отметили международной медалью Лейбница – одной из самых значительных наград в мире. Вручали ее в Германии.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!