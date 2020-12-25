Рязанский «Водоканал» до конца года купит автомобиль для поездок сотрудников, а в 2021 году приобретет десять аварийных машин и три единицы спецтехники.«Аварийные машины нового образца позволят более оперативно реагировать на вызовы потребителей, быстрее доставлять дежурные бригады к месту аварии, и качественнее устранять последствия аварий на сетях водоснабжения и водоотведения», - говорится в сообщении муниципального предприятия.Что касается машины для сотрудников, то он крайне необходим для поездок по объектам МП «Водоканал», в другие в учреждения Рязанской области, а также в соседние регионы.Ранее мы сообщали, что власти Рязани решили из восьми муниципальных предприятий города сделать акционерные общества. «Водоканал» в их число не входит (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!