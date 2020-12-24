Ряд муниципальных предприятий Рязани реорганизует в акционерные общества. Об этом стало известно 24 декабря во время очередного заседания гордумы.Так, согласно, федеральному законодательству все МУПы, которые работают на товарных рынках в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации до 1 января 2025 года. Исключение – предприятия, которые когда-то создали для работы в сферах естественных монополий и пассажирских перевозок.В итоге, по плану властей, предлагается преобразовать в акционерные общества следующие предприятия:- МП «МКЦ»;- МП «Комплекс»;- МУП «Центр энергоснабжения»;- МУП «Эколозащита»;- МП «Детское питание»;- МП «РСУ №1»;- МП «КВЦ»;- МП «Хлебозавод №3».Отмечается, что если МУПы станут акционерными обществами, 100% пакета акций будут принадлежать городу.«При этом сохраняется возможность пополнения доходной части бюджета за счет отчислений от прибыли предприятий и возможность контролировать их дальнейшую деятельность», - говорится в сообщении гордумы.Так как на предприятиях МП «АРС», МП «ЖКУ № 22» и МП «УКС» доходы небольшие, а работает мало сотрудников, власти предлагают преобразовать их в ООО.Что касается МУПов: УРТ, Рязанские городские распределительные электрические сети, РМПТС, и «Водоканал», то они продолжат работать в качестве муниципальных предприятий. Реорганизация их не коснется.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!