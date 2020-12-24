Около полудня 24 декабря в центре города залило нечистотами тротуар на улице Горького, сообщает «Народная Рязань».«На проезде Машиностроителей канализацию прорвало. И зеленоватый поток уже достиг улицы Есенина...» - говорится в сообщении.Позже пресс-служба городской администрации уточнила, что прорвало канализацию у здания бывшего завода САМ по улице Маяковского.«Специалисты «Водоканала» выехали на место аварии и устранили аварийную ситуацию», - отметили чиновники.Весь участок, попавший под потоп, обработают противогололедной смесью.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!