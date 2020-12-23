За 2020 год подразделения лицензионно-разрешительной работы выявили порядка 800 нарушений правил оборота оружия и частной охранной деятельности. Об этом на подведении итогов года заявил начальник рязанской Росгвардии Виктор Лачев.По его словам, росгвардейцы изъяли более 1300 единиц огнестрельного оружия, из которых добровольно рязанцы сдали всего 17 единиц.В настоящее время на контроле Росгвардии свыше 30 тысяч граждан, у которых на руках более 40 тысяч гладкоствольного оружия и порядка 7 тысяч единиц оружия ограниченного поражения – это короткоствольное и бесствольное оружие, не предназначенные для причинения смерти человеку.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!