Главой Шиловского района стала начальник лесничества. Фото: издательство "Пресса".

21 декабря шиловские депутаты избрали главой района 49-летнюю Елену Синетову. За нее отдали голоса 16 депутатов, против ее назначения были двое.

Синетова одновременно является и председателем районной Думы, и начальником Ерахтурского лесничества, сообщает «Пресса».

СПРАВКА «КП»

Елена Синетова родилась в 1971 году в Брянской области. Имеет два высших образования.

В Шиловском районе трудится с 1993 года. Карьеру начинала заведующей складом Ерахтурского лесхоза, а потом доросла до начальника Ерахтурского лесничества.

Воспитывает дочь и сына.

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