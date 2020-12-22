В девяти районах Рязанской области отключат телевидение и радио. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязанской объявят перерыв в трансляции программ телевидения и радио, сообщает Радиотелевизионный передающий центр. Причина приостановки вещания – проведение на станции в селе Мосолово Шиловского района неотложных работ по монтажу оборудования. Во время работ специалисты полностью отключат передающее оборудование.

Когда конкретно не будут работать телевидение и радио, пока не решили. Известно, что это будет один из дней - 22 или 23 декабря. Все будет зависеть от погоды. Срок отключения – пять часов.

Какие районы останутся без радио и телевидения:

- Кораблинский район;

- Путятинский район;

- Сапожковский район;

- Сараевский район;

- Спасский район;

- Старожиловский район;

- Ухоловский район;

- Чучковский район;

- Шиловский район.

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