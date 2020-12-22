В девяти районах Рязанской области отключат телевидение и радио.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Рязанской объявят перерыв в трансляции программ телевидения и радио, сообщает Радиотелевизионный передающий центр. Причина приостановки вещания – проведение на станции в селе Мосолово Шиловского района неотложных работ по монтажу оборудования. Во время работ специалисты полностью отключат передающее оборудование.
Когда конкретно не будут работать телевидение и радио, пока не решили. Известно, что это будет один из дней - 22 или 23 декабря. Все будет зависеть от погоды. Срок отключения – пять часов.
Какие районы останутся без радио и телевидения:
- Кораблинский район;
- Путятинский район;
- Сапожковский район;
- Сараевский район;
- Спасский район;
- Старожиловский район;
- Ухоловский район;
- Чучковский район;
- Шиловский район.
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