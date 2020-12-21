Минздрав РФ: Рязанской области нужно ускорить закупку лекарств от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Рязанской области необходимо быстрее работать по закупке лекарств для пациентов с коронавирусом, сообщают РИА Новости.

— Проблемы, озвученные на пресс-конференции президента Владимира Путина, присутствуют. И вот упоминалась Рязанская область. По доставке лекарств нужно двигаться быстрее. Да, законтрактовали весь объем, но развести везде не успели. Но ведь пациентам все равно, почему это не произошло, — заявил федеральный чиновник.

Напомним, Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря зачитал обращение рязанца Владимира Коршунова:

«Мы живем в небольшом городе. До нас бесплатные лекарства не доходят. Почему больные коронавирусом лечатся за свои деньги? Говорили, что даже с подтвержденным диагнозом будут давать лекарства бесплатно. Но этого нет. Кого я знаю, лечатся сами. Где деньги?» (читать подробнее об эпопее с лекарствами в Рязанской области).

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