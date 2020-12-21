Под Рязанью пенсионерка устроила смертельное ДТП.

Днем 19 декабря в Рязанском районе 73-летняя рязанка за рулем автомобиля Volkswagen Polo влетела на скорости в Mitsubishi Lancer.

В результате страшного ДТП женщина скончалась до приезда медиков, а 45-летний водитель японской иномарки и его четырехлетняя пассажирка получили травмы.

По факту смертельной аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Всего за минувшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 25 человек получили травмы.

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