Под видом творога рязанская компания поставляла фальсификат

Решением арбитражного суда рязанская фирма «ФрутЛидер» признана виновной в поставке фальсифицированого творога в противотуберкулезный диспансер. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Выяснилось, что внеся изменения в ветеринарно-сопроводительные документы и маркировку товара под видом творога, фирма поставляла в лечебное учреждение по государственному контракту продукт с заменителем молочного жира.

Любопытно, что согласно маркировке, производителем фальсификата, якобы, являлось ивановское предприятие ООО «Производственная творожная компания». Как в последующем стало известно, компания не производила данный вид продукции с 2018 года.

Образцы творога были исследованы в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». По результатам испытаний было установлено содержание растительных жиров в молочной продукции, что говорит о ее фальсификации.

В итоге суд оштрафовал поставщика 300 тысяч рублей.

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