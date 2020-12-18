Караулов подаст в суд на рязанскую журналистку с пресс-конференции Путина

Фото: канал Андрея Караулова на Youtube.com

Андрей Караулов отреагировал на выступление журналистки из Рязани Александры Безукладовой на пресс-конференции президента Владимира Путина. Его имя было упомянуто в контексте другого рязанского журналиста Антона Насонова, в отношении которого якобы началась травля.

В частности, Безукладова сообщила главе государства о «проплаченных роликах при помощи журналиста Караулова в социальных сетях - с оскорблениями и клеветой».

Напомним, в распоряжение Караулова попал сюжет с участием городских властей, который планировали показать Путину. Он касался сложных взаимоотношений между горадминистрацией и Ново-Рязанской ТЭЦ, причем чиновники пытались возложить ответственность за грабительские тарифы на энергетиков. Караулов же сделал иной вывод, сравнив наценку транспортировщика тепла (в случае Рязани – МУП «РМПТС») с той, что существует в других городах (читать подробнее).

Комментируя слова рязанки, Караулов заметил, что имя автора сюжета до сей поры оставалось неизвестным. То есть непонятно, о каких оскорблениях может идти речь.

- Я подаю в суд. И судить ее [Безукладову] я буду в Рязани, показательно. Либо она докажет свои слова, и тогда надо будет меня наказать, либо не докажет, и тогда придется наказывать ее. Вот и посмотрим, чья возьмет, - сказал Караулов.

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