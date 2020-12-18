Всего два елочных базара будет работать в Рязани

Новогодние персонажи "придут" ко многим рязанцам только на экранах. Фото из архива "КП"-Рязань".

Елочные базары на территории областного центра будут работать до 31 декабря. В управлении экономики и цифрового развития администрации назвали всего два адреса: у дома №37 по ул. Высоковольтной и на ул. Крупской, у дома №17 (около ЦНТИ).

Говоря сухим языком, именно здесь разместятся точки продажи хвойных деревьев и лапника в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов.

Напомним, что 9 декабря в онлайн-студии Муниципального культурного центра состоялась пресс-конференция, посвященная празднованию в Рязани Рождества и Нового года. Многие мероприятия связи с пандемией пройдут на "удаленке".