Новый год в Рязани 2021: Дед Мороз в Zoom, почтальон в Tik-Tok и праздник онлайн

Рязанский почтальон станет одним из главных персонажей праздника. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

9 декабря в онлайн-студии Муниципального культурного центра состоялась пресс-конференция, посвященная празднованию в Рязани Рождества и Нового года. К сожалению, из-за пандемии, многие мероприятия в этот раз пройдут в онлайн формате. Но, тем не менее, администрация областного центра постаралась подготовить для горожан интересную культурно-развлекательную программу.

Одним из главных новогодних персонажей, естественно после Деда Мороза, станет Рязанский почтальон. Согласно концепции празднования, именно он поможет поделиться хорошими новостями и доставить праздник людям на дом.

- Уходящий 2020 год научил нас ценить общение и осознавать его важность. Коммуникация посредством почты – обычной, электронной, мессенджеров, интернет-сервисов – стала играть для нас всех ключевую роль, а для некоторых людей стала единственной возможностью взаимодействия, - поделилась заместитель главы администрации Надежда Штевнина.

Евгения Власова подробно рассказала о программе празднования. Евгения Власова

Начальник управления культуры Евгения Власова более подробно рассказала о том, что ждет рязанцев в праздничные дни.

Проект «Новогодний экран»

В центре города установят экраны, на которых будут транслироваться онлайн-мероприятия, новостная программа, экскурсы по рязанским музеям и праздничным улицам, а также концерты, музыкальные ролики, поздравления руководителей области и города и рязанцев.

Световые шоу

В выходные дни на городских улицах будут транслироваться тематические световые инсталляции.

Городское пространство

Для оформления новогодних городских пространств, центральных улиц, зон отдыха используют световые, музыкальные и декоративные конструкции. Они появятся в Лесопарке, на улице Почтовой, площади Ленина, сквере им. М.Д. Скобелева, площади Победы, площади перед ДК «Приокский» и в ЦПКиО.

#праздник_на_дом

Рязанский почтальон будет вести свой Тик-Ток, профиль в Instagram с каждодневными челленджами, видеоблог на YouTubе канале и в соцсетях. Также будет работать телемост из резиденции рязанского Деда Мороза.

Проект «Новогодний Почтобус»

По улицам города будет курсировать «Новогодний Почтобус». Два забрендированных автобуса, будут двигаться по своим маршрутам. В «почтобусах» будут находятся оркестр, Дед Мороз и Снегурочка, и сказочные персонажи. На остановках под новогодние мелодии они поздравят горожан с Новым годом.

Проект «Новогодняя почтовая бригада»

«Новогодние почтовые бригады» отправятся в детские школы-интернаты, детские отделения больниц и центры реабилитации, где создадут волшебную атмосферу и подарят всем праздничное настроение.

Резиденция и Почта Деда Мороза

В Лесопарке будет организована работа резиденции и Почты Деда Мороза с соблюдением всех ограничительных мер. В резиденции общение с Дедом Морозом станет возможно через Zoom-платформу, где любой сможет записаться на онлайн-встречу с волшебником в заранее согласованное время.

Подробную программу праздничных мероприятий в администрации объявят позднее.

Для журналистов спела Элла Хрусталева. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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