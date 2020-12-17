В Канищеве нашли труп мужчины, упавшего с многоэтажки

В четверг, 17 декабря, в Канищеве обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

По предварительным данным, в одном из строящихся домов мужчина упал и разбился. Прибывшие на место медики помочь ему уже не могли.

- В настоящее время следователи выясняют личность погибшего, точную причину его смерти, а также все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет решено, возбуждать уголовное дело или нет, - сообщили «Комсомолке» в СК.

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