Общественники Рязани приняли работы по капремонту дороги на Мервинской улице

Хорошая традиция принимать работы жителями - на чиновников потом не кивнешь. Фото: сайт горадминистрации.

Представители общественности приняли участие в приемке автодороги на улице Мервинской, где был произведен капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он стал последним выполненным контрактом в уходящем году.

Представители горадминистрации считают, что подрядчик не сплоховал. В сообщении пресс-службы описаны даже такие нюансы, как экопарковки, современные светофоры Т-7 и дополнительно заасфальтированный участок в направлении Мервинского кладбища. Единственное пожелание общественников - завершить облицовку остановок.

В то же время вторая и третья очереди Северного обхода Рязани не заинтересовали инвесторов. Их не устроило количество транспорта, который проезжал бы по этим участкам (очевидно, платным).