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Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рассмотрел законопроект «Единой России» о внесении изменений в Лесной кодекс, рекомендовав его к принятию в первом чтении. В ближайшее время документ обсудят с экспертами – представителями отрасли.

«Наша задача – сформировать рекомендации участников рынка. Это нужно для того, чтобы после изменений отрасль она не провалилась, а развитие ее было плавным и неуклонным. Законопроект нужно принять до нового года», – отметил председатель комитета, один из авторов поправок, член фракции «Единая Россия» Николай Николаев.

Он напомнил, что эти поправки – начало и составная часть масштабной реформы лесной отрасли. Она напрямую связана с запретом на вывоз необработанной древесины, который по поручению президента начнет действовать с 1 января 2022 года. Сейчас это достаточно существенная часть экспорта.

Для начала лесозаготовки должны стать открытыми и прозрачными, что приведет к декриминализации отрасли. Предложенные изменения предполагают создание единой цифровой системы, где будет находиться вся информация об обороте древесины – ее передвижение, сделки и так далее. В системе будут формироваться разрешительные документы, регистрироваться договоры по использованию лесов, храниться данные о складах. Также законопроект запрещает находиться в лесах с техникой для вырубки без специальных разрешений, передавать участки леса в субаренду, делает арендаторов ответственными за тушение лесных пожаров.

«Поправки в Лесной кодекс не только сделают более понятной работу лесной отрасли, но и напрямую повлияют на качество жизни людей», – добавил Николай Николаев.

Если говорить об экономической стороне вопроса, то за счет создания понятной цифровой системы и сокращения злоупотреблений количество налогов и поступлений в бюджет увеличится. Кроме того, это позволит создать новые рабочие места, что особенно важно для регионов, где развиты лесозаготовки.

На территории Рязанской области расположены 19 лесничеств, которые включают 90 участковых лесничеств. Общая площадь земель лесного фонда – свыше 800 тысяч гектаров, из них более 750 тысяч гектаров покрыты лесной растительностью. Площадь лесов, переданных в аренду, составляет 70% от общей площади земель лесного фонда.

Арендаторы лесных участков – их около двух десятков – проводят работы по заготовке, транспортировке древесины, лесовосстановительные, охранные и противопожарные мероприятия. По их словам, в Рязанской области в настоящее время прорабатывается проект внедрения автоматизированной инвентаризации лесов и комплексной цифровизации древесных ресурсов.

Председатель регионального общественного совета партийного проекта «Чистая страна», руководитель Рязанского регионального отделения Российского экологического общества, кандидат географических наук Виолетта Черная отметила, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» реализуется региональный проект «Сохранение лесов в Рязанской области». Он направлен на обеспечение лесовосстановления площадей, где произошла вырубка и гибель лесных насаждений.

С сентября по ноябрь 2020 года на территории лесного фонда Рязанской области высажено более 270 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на общей площади порядка 70 гектаров – в акции «Сохраним лес» участвовали волонтеры экологических отрядов, учащиеся школьных лесничеств, студенты и работников лесной отрасли.

«Реализуется еще один добровольческий проект – на южных территориях Рязанской области мы планируем возрождать дубравы. Это коренные типы широколиственных лесов для нашего региона, особенно южной его части, – рассказала Виолетта Черная. – С инициативой выступили коллективы школы «Центр дистанционного образования» и детского эколого-биологического центра. В 2015 году они начали высаживать желуди перед зданием школы и на близлежащей территории – в парке «Доступная природа». В 2018 году дети вместе с педагогами высадили в так называемые ясельки 200 желудей, часть из них прижилась. Именно этот посадочный материал может стать основой для возрождения дубрав».

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