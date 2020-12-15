Спасатели Рязани провели работу над ошибками в торгово-развлекательном центре

Руководители проверили действия своих подчиненных. Фото: сайт регионального управления МЧС.

14 декабря в торгово-развлекательном центре «Премьер» руководители регионального МЧС в ходе ночного пожарно-тактического учения проверили, насколько спасатели готовы к действиям в условиях чрезвычайной ситуации именно в этой обстановке. На памяти у многих пожар в "М5МОЛЛ".

Отрабатывалось взаимодействие пожарных подразделений с администрацией объекта и оперативными службами города. В ходе учения проверили исправность противопожарного водоснабжения.

Руководство особое внимание уделило проверке специальных навыков спасателей: ведению разведки, определению решающего направления боевых действий, принятию решений по тушению пожара.

В учениях было задействовано 39 человек и 15 единиц техники.