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Спасатели Рязани провели работу над ошибками в торгово-развлекательном центре

14 декабря в ТРЦ "Премьер" прошли ночные контрольно-проверочные учения МЧС
АнтонВОХЕЧ
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Руководители проверили действия своих подчиненных. Фото: сайт регионального управления МЧС.

Руководители проверили действия своих подчиненных. Фото: сайт регионального управления МЧС.

14 декабря в торгово-развлекательном центре «Премьер» руководители регионального МЧС в ходе ночного пожарно-тактического учения проверили, насколько спасатели готовы к действиям в условиях чрезвычайной ситуации именно в этой обстановке. На памяти у многих пожар в "М5МОЛЛ".

Отрабатывалось взаимодействие пожарных подразделений с администрацией объекта и оперативными службами города. В ходе учения проверили исправность противопожарного водоснабжения.

Руководство особое внимание уделило проверке специальных навыков спасателей: ведению разведки, определению решающего направления боевых действий, принятию решений по тушению пожара.

В учениях было задействовано 39 человек и 15 единиц техники.