Николай Любимов: Коммунальные службы расслабились

Рязань пока в снежном плену. Фото с сайта администрации Рязани.

Губернатор Николай Любимов в ходе оперативной части заседания правительства региона отметил, что качество уборки снега на улицах и автодорогах надо повышать:

- Отсутствие осадков в последнее время, видимо, расслабило коммунальные службы. Сегодняшний снегопад привел к многочисленным пробкам на дорогах и совершенно обоснованному недовольству людей, – подчеркнул Любимов.

Губернатор заявил, что "необходимо обеспечить своевременный вывоз снега с улиц, активно убирать его на тротуарах и во дворах, а особое внимание нужно уделить очистке крыш зданий от снега".

15 декабря в уборке Рязани после ночного снегопада коммунальные службы задействуют больше 100 единиц спецтехники. К посыпке тротуаров и уборке снега также подключат подрядчиков.