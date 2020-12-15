В уборке Рязани после снегопада задействуют больше 100 машин

Колонна спецтехники на Московском шоссе. Фото: admrzn.ru

15 декабря в уборке Рязани после ночного снегопада коммунальные службы задействуют больше 100 единиц спецтехники. К посыпке тротуаров и уборке снега также подключат подрядчиков. Об этом сообщает администрация областного центра.

Ночью на улицы вышли четыре десятка машин: пескоразбрасыватели, бульдозеры, эксковаторы, погрузчики, самосвалы, трактора-щетки, грейдеры.

Муниципальные власти отчитались, что в 2:30 дороги начали подметать четыре колонны техники. В 7:00 эти работы продолжили три колонны (21 машина).