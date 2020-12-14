Николай Любимов выступил против концессии «Водоканала»

14 декабря во время прямого эфира в соцсети «Одноклассники» губернатор Николай Любимов высказался о концессии рязанского «Водоканала», которой добивается ГК «Росводоканал». Городские власти, напомним, пока не видят необходимости в такой сделке.

- «Водоканал» принадлежит муниципалитету, поэтому городской власти вместе с рязанцами предстоит решать судьбу этого предприятия. Могу озвучить свою личную позицию: я против концессии, потому что это стратегически важный для города объект, который реально опасно отдавать в частные руки, - сказал глава региона, выразив заодно и мнение своих коллег из областного правительства.

По словам Любимова, частный собственник будет озабочен тем, чтобы извлечь из концессии как можно больше прибыли, не вкладываясь или вкладываясь по-минимуму.

- Если бы Водоканал находился в катастрофической ситуации, которая требует колоссальных затрат, то мы искали бы, в том числе, и такой выход. Но я считаю, что город с развитием Водоканала справится сам, - заявил Любимов.

Губернатор отметил, что у Водоканала есть чистая прибыль, которую можно использовать для ремонта сетей и оборудования, и нет просроченной задолженности. То есть предприятие не является убыточным. Так или иначе, юридически за решение о концессии будет отвечать город.