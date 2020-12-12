Посетителям рязанского супермаркета пришлось разнимать двух сцепившихся молодых сотрудниц магазина

В одном из рязанских супермаркетов произошел конфликт между 25-летней и 33-летней сотрудницами. Началось все с того, что более молодая работница разместила в социальной сети скриншот своей телефонной книги, где были видны номера абонентов и их имена. Оказалось, что 33-летняя коллега в этом списке была записан нецензурным азиатским словом. Кончено, такое положение дел разозлило 33-летнюю девушку. Она предложила сопернице обсудить ситуацию на улице.

Младшая сотрудница отказалась выходить из магазина. Тогда 33-летняя девушка схватила обидчицу за волосы и повалила на пол. Затем обхватила шею руками и выкрикивала угрозы задушить ее. В ситуацию вынуждены были вмешаться посетители магазина. Коллеги вызвали полицию.

В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимально наказание, предусмотренное по ней – лишение свободы на срок до двух лет.

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