На Оке у Касимова расцвели «ледяные цветы»

Фото: Егор Логинов.

Житель Касимовского района Егор Логинов сфотографировал на Оке необычное природное явление – «ледяные цветы».

Издательству «Пресса» мужчина рассказал, что увидел эту красоту на реке в районе Акишинского карьера неподалеку от поселка Лашма.

«Ледяные цветы» - кристаллы высотой до 10 сантиметров, образующиеся на поверхности тонкого льда. Для их формирование необходима температура воздуха ниже минус двадцати градусов по Цельсию, при этом температура поверхности льда должна быть около нуля градусов. Еще одно обязательное условия – отсутствие ветра.

«Ледяные цветы» недолговечны, они могут расти только на поверхности тонкого льда, при увеличении слоя льда «цветы», увы, исчезают.

Фото: Егор ЛОГИНОВ.

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