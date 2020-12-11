Служебные машины депутатов передадут рязанским медикам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Служебные автомобили депутатов-единороссов передадут в помощь медикам, в первую очередь – участковым терапевтам, на которых возросла нагрузка в связи с коронавирусной пандемией, сообщает пресс-служба областного правительства.

— Нужно стремиться к тому, чтобы ни один врач не ходил пешком на вызовы, — заявил бывший главный врач рязанской ОКБ, а ныне депутат облдумы Дмитрий Хубезов. — Это позволит сохранить здоровье нашим медикам, а также увеличить количество пациентов, которых они смогут посетить за сутки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!