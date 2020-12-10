В Рязани установят несколько мини-скульптур грибов с глазами

Фото: admrzn.ru

Весной 2021 года в разных точках Рязани установят мини-скульптуры грибов с глазами. Фигурки, которых пока пять, выполнены из бронзы скульпторами Полиной и Василием Горбуновыми, у каждой – свой образ.

Гриб Мудрец, Рязанский Коробейник, Мужичок Боровичок, Влюбленная пара и Грибная команда (так называли персонажей) будут символизировать определенные качества: мудрость, гостеприимство, трудолюбие, преданность и устремленность в будущее.

Главное их предназначение – стать частью туристического квеста «А у нас в Рязани – грибы с глазами!» как символ конкретного места:

«Проект приглашает горожан и туристов пройтись по городу в поисках маленьких фигурок грибов, размещенных в разных уголках Рязани. В рамках квеста участники познакомятся с городом, его историей и культурой, услышат интересные рассказы», - пояснили в администрации города.

Уже известно, что фигурки установят на площадях Театральной и Ленина, Лыбедском бульваре, ул. Почтовой и в сквере возле библиотеки им. Есенина. К этому моменту власти обещают разработать презентационный буклет, карту-маршрут с подсказками и аудиогид, где каждый гриб рассказывает свою уникальную историю.

Притом нынешними персонажами дело может не ограничиться: управление культуры сообщает о возможности стать партнером проекта - предложить идею героя-гриба, отправив ее письмом на электронную почту ukr16@yandex.ru.

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru