На Северном обходе рязанец на Hyundai протаранил отбойник.

Утром 9 декабря на первом километре Северного обхода города 37-летний рязанец за рулем автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь в сторону Дашково-Песочни, не справился с управлением и влетел на скорости в отбойник.

В результате ДТП 50-летняя пассажирка иномарки с травмами попала в медицинское учреждение.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы.

Кроме того, инспекторы выявили четыре нарушения ПДД водителями автобусов и 49 нарушений ПДД пешеходами.

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