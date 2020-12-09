В центре Рязани изъяли партию фальсифицированной красной икры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 декабря на улице Дзержинского, недалеко от магазина «Урожай», инспекторы Россельхознадзора вместе с полицейскими обнаружили фальсифицированную красную икру. По данным ведомства, информация об изготовителях, указанная на банках, не соответствует действительности.

В итоге инспекторы изъяли 53 банки красной икры и возбудили дело об административном правонарушении.

Россельхознадзор предупреждает, если вы увидели на прилавках в продаже красную икру, на банках которых указаны производители ООО «Персей» и ООО «Сахал», знайте, она может быть опасной для здоровья.

КУДА ЗВОНИТЬ?

О местах торговли красной икрой неизвестного происхождения звоните в Россельхознадзор по телефону/факсу 8 (4912)37-33-59, или сообщайте по электронной почте vetpost.rzn@mail.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!