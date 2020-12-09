В центре Рязани изъяли партию фальсифицированной красной икры.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
8 декабря на улице Дзержинского, недалеко от магазина «Урожай», инспекторы Россельхознадзора вместе с полицейскими обнаружили фальсифицированную красную икру. По данным ведомства, информация об изготовителях, указанная на банках, не соответствует действительности.
В итоге инспекторы изъяли 53 банки красной икры и возбудили дело об административном правонарушении.
Россельхознадзор предупреждает, если вы увидели на прилавках в продаже красную икру, на банках которых указаны производители ООО «Персей» и ООО «Сахал», знайте, она может быть опасной для здоровья.
КУДА ЗВОНИТЬ?
О местах торговли красной икрой неизвестного происхождения звоните в Россельхознадзор по телефону/факсу 8 (4912)37-33-59, или сообщайте по электронной почте vetpost.rzn@mail.ru.
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