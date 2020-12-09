Общественники просят признать дом на улице Кудрявцева в Рязани непригодным для проживания

Фото дома: ОНФ.
Представители регионального отделения ОНФ обратились в администрацию Рязани с просьбой взять на контроль решение проблем жителей многоквартирного дома №31 на улице Кудрявцева.
В здании 1876 года постройки расположены шесть квартир, в которых проживает пять семей. После проведения в 2020 году капитального ремонта кровли и коммуникаций в стенах появились трещины. Общественники призывают признать помещения непригодными для проживания и расселить семьи. При этом они признают, что само здание представляет историко-культурную ценность – оно известно как доходный дом Карнеева.
Дом не подлежит сносу, так как отнесен к объектам, представляющим историко-культурную ценность.
Тем не менее представители ОНФ подчеркивают, что существует механизм, позволяющий признать находящиеся в нем жилые помещения непригодными для проживания и расселить людей, а параллельно решать вопрос по сохранению здания.
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