Общественники просят признать дом на улице Кудрявцева в Рязани непригодным для проживания

Фото дома: ОНФ.

Представители регионального отделения ОНФ обратились в администрацию Рязани с просьбой взять на контроль решение проблем жителей многоквартирного дома №31 на улице Кудрявцева.

В здании 1876 года постройки расположены шесть квартир, в которых проживает пять семей. После проведения в 2020 году капитального ремонта кровли и коммуникаций в стенах появились трещины. Общественники призывают признать помещения непригодными для проживания и расселить семьи. При этом они признают, что само здание представляет историко-культурную ценность – оно известно как доходный дом Карнеева.

Дом не подлежит сносу, так как отнесен к объектам, представляющим историко-культурную ценность.

Тем не менее представители ОНФ подчеркивают, что существует механизм, позволяющий признать находящиеся в нем жилые помещения непригодными для проживания и расселить людей, а параллельно решать вопрос по сохранению здания.

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