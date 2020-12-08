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Общество

Приставы разыскивают рязанца Вячеслава Кузнецова за долги по алиментам

В месте проживания, селе Желудево Шиловского района, его пока не нашли
Антон ВОХЕЧ
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Фото Вячеслава Кузнецова распространили судебные приставы.

Фото Вячеслава Кузнецова распространили судебные приставы.

Судебные приставы разыскивают Кузнецова Вячеслава Владимировича. Долг по алиментам нерадивого отца составляет почти 120 тысяч рублей. Возбуждено исполнительное производство в пользу его несовершеннолетней дочери 2007 г.р.

По последнему известному месту жительства, а именно в селе Желудево Шиловского района, Кузнецов не установлен. Поэтому он объявлен в розыск.

Управление судебных приставов обращается к рязанцам с просьбой: сообщите, если известно, где он находится, по телефону: +7 (4912) 29-45-00.

А тем временем двух 17-летних девушек из Касимовского района, которые считались пропавшими больше суток, нашли. Об этом в социальных сетях сообщила родственница несовершеннолетних.

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