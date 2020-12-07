Завершились поиски двух 17-летних девушек в Касимовском районе

Двух 17-летних девушек из Касимовского района, которые считались пропавшими больше суток, нашли. Об этом в социальных сетях сообщила родственница несовершеннолетних.

«Девчонки нашлись! Всем спасибо за переживания и поиски», - говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря две девушки – Юлия и Полина – вышли из дома больше суток не выходили на связь с родственниками. Последние, в свою очередь, начали трубить в соцсетях об исчезновении девушек.

Где пропадали несовершеннолетние все это время, не сообщается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!