Четыре человека пострадали в ДТП под Рязанью с участием автомобиля ДПС. Фото: ТКР.

Вечером 7 декабря в Рыбновском районе произошло очередное ДТП с участием полицейского автомобиля, сообщает ТКР. По предварительным данным, 29-летняя рязанка за рулем Renault Symbol во время поворота налево врезалась в патрульный автомобиль ДПС под управлением 25-летнего инспектора.

В результате происшествия женщина и ее 39-летний пассажир получили травмы. Кроме того, медицинская помощь понадобилась водителю-инспектору и его пассажиру.

Напомним, 6 декабря в Касимове на мосту через Оку произошло жесткое ДТП. Участникам так же понадобилась помощь медиков (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!