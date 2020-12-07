Рязанский врач «красной зоны», заболевший коронавирусом, записал видеообращение.

Врач «красной зоны» Рязанской ОКБ Александр Горелов заболевший коронавирусом, записал видеообращение к рязанцам, которые не соблюдают масочный режим, и рассказал о своем состоянии.

— Температура 38, в легкие как будто насыпали битого стекла, голову будто обручем сдавили, одышка, слабость неимоверная. Я - здоровый мужик, по лестнице с пятого этажа спускаюсь с тремя остановками, — рассказывает врач о своем состоянии. — Смотрите на мой пример, и прошу вас, предохраняйтесь, носите маски и перчатки. По возможности соблюдайте социальную дистанцию, откажитесь от посещения многолюдных мест. Это в ваших интересах. У нас практически еженедельно гибнут медицинские работники, которые трудятся с коронавирусными больными. Они-то не виноваты, что кто-то из нас, простых людей, начинает дурить…

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