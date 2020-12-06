В Касимовском районе исчезли две 17-летние девушки

В Рязанской области срочно разыскивают двух пропавших 17-летних девушек – Курбатову Полину и Артамонову Юлию. По предварительным данным, девушки 5 декабря вышли из дома и до настоящего времени о их местонахождении ничего неизвестно.
Одна из девушек жила в поселке Крутоярский Касимовского района, другая в районе касимовского карьера.
Кто владеет какой-то информацией, просят позвонить по телефону: 89605686127.
Подробности уточняются.
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