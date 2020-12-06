В Касимове на мосту произошло жуткое ДТП с участием полицейской машины. Фото: https://vk.com/avtoclub62

В ночь на 6 декабря произошло жуткое ДТП с участием полицейского автомобиля. О дорожном происшествии сообщается в паблике «Автоклуб города Касимов».

По предварительным данным, на мосту через реку Ока на скорости лоб в лоб столкнулись машина ДПС и иномарка.

В результате ДТП всех пострадавших доставили в больницу. Подробности аварии и состояние здоровья участников происшествия уточняются.

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