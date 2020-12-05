Коронавирус чаще всего поражает рязанцев среднего возраста

Где вы, лекарства от коронавирусной инфекции? Фото из архива "КП".

Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией рязанцев находится в возрастном диапазоне от 46 до 64 лет - 6202 человека. Так комментирует опергруппа при региональном правительстве уровень пандемии по состоянию на 5 декабря.

Рязанцы в возрасте от 18 до 45 лет на треть менее подвержены атакам коронавируса - таковых 4336. 2572 жителя региона в возрасте от 65 до 80 лет тоже ощутили на себе, что такое COVID-19.

1026 детей из Рязанской области болеет коронавирусом - подробности можно посмотреть здесь. И лишь 527 рязанцев подхватили заразу в возрасте от 80 лет.

Кажется, что цифры говорят о многом. Однако это абсолютные величины, но для полной ясности картины нет процентного соотношения "всего в этом возрасте рязанцев/сколько болеет". Лишь тогда можно полноценно говорить о том, какого возраста жители Рязани и области подвержены инфекции больше всего.

Напомним, что в Рязанской области двое скончались от коронавируса за истекшие сутки. При этом зафиксирован антирекорд по суточному приросту заболевших.

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