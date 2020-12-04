Праздничная иллюминация в Рязани заработает к 15 декабря

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Дирекция благоустройства областного центра готовится к подключению праздничной иллюминации, которая будет работать в городе в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

По словам чиновников, на неделе было проверено состояние ламп «звездного неба» на улице Почтовой. Начался монтаж подсветки и в Центральном парке культуры и отдыха. Там деревья на центральной аллее украсят световые снежинки. Также продолжается установка новогодних елей, которые традиционно украсят светящимися гирляндами.

По планам праздничная подсветка заработает в Рязани уже к 15 декабря.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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