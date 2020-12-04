На улице Гагарина в Рязани запретят левый поворот

Схема: пресс-служба администрация Рязани.

В Рязани изменится схема проезда еще одного перекрестка. В целях увеличения пропускной способности и повышения безопасности дорожного движения на пересечении улицы Гагарина с улицей 4-я Линия исключат левый поворот. С 25 декабря повернуть налево с Гагарина на 4-у Линию будет нельзя.

Кроме того, пресс-служба городской администрации сообщает, что поворот на этом перекрестке с улицы Гагарина на улицу Братиславскую сохранится. Для большой безопасности при осуществлении этого маневра на светофоре планируется применять режим «отсечки».