Инженер-лаборант РНПК Мария Мельникова победила в номинации Премии МИРа

Фото: РНПК. Фото: Константин МОГИЛИН

Инженер-лаборант экологической лаборатории РНПК Мария Мельникова приняла участие в Премии МИРа и победила в номинации «Экологическая ответственность». Мария вместе со своим наставником – инженером-лаборантом Дарьей Утюговой проводила апробацию технологии утилизации почвогрунта в лабораторных условиях, в результате чего был получен его идеальный состав, удовлетворяющий всем экологическим требованиям.

В настоящее время таким способом утилизируется заводской осадок сточных вод, что положительно влияет на экологию региона.

- Я впервые участвовала в конкурсе международного масштаба, это новый и интересный опыт для меня. Конкурс дал возможность реализовать свой профессиональный потенциал и получить заряд энергии для новых знаний и новых идей. Руководство лаборатории было заинтересовано в моей работе, помогали коллеги. Благодаря этому мы с моим наставником Дарьей Утюговой смогли получить готовый продукт - почвогрунт, который можно утилизировать без ущерба для природы. А также подготовили «конкурентоспособное» выступление, чтобы ярко подать свою работу. Я считаю, что такие конкурсы - отличный повод заставить людей задуматься над проблемами экологии и охраны природы, - поделилась Мария Мельникова.

Начальник цеха № 22 Маргарита Лексина рассказала, что Мария – девушка целеустремленная и увлеченная профессией:

- Она пришла к нам в лабораторию три с половиной года назад после окончания бакалавриата профильного направления в РГРТУ и, уже работая, окончила магистратуру. Кстати, у нее есть еще два диплома этого вуза – экономиста и дизайнера, и тоже «красные». Работу над проблемой утилизации осадков сточных вод Маша начала еще молодым специалистом, представила свой проект на НТК-2019 и заняла первое место.

НАША СПРАВКА

Премия МИРа – это ежегодный конкурс, призванный выявить людей, чья активная жизненная позиция служит развитию общества. Конкурс проводится с 2012 года Общероссийской молодежной общественной организацией «МИР». Премия МИРа за добрые дела, общественные инициативы, волонтерство, благотворительность и другую деятельность на благо общества носит статус международного конкурса. В этом году номинантами Премии стали люди из 70 регионов России и 17 зарубежных стран.

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