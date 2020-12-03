Мэрия: Аварию на водопроводе на улице Стройкова ликвидировали

Ремонт водопровода у дома №30 по улице Стройкова завершился 3 декабря в 05:50. Дирекция благоустройства очистила от наледи и обработала противогололедными реагентами дороги на улице Ленинского Комсомола от улицы Пушкина до улицы Дзержинского, а также на улице Дзержинского от улицы Шевченко до улицы Гагарина.

Напомним, прорвало водопровод накануне вечером. Из-за коммунальной аварии без воды остались дома частного сектора на четырех улицах.

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