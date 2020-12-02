Под знаком добровольчества для партии проходит 2020 год

19-й день рождения партии – 1 декабря – десятки тысяч активистов волонтерских центров «Единой России» проводят, как любой другой день – помогают тем, кто в этом нуждается.

«Мы работаем, для нас это день, когда вместо праздника наши депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям», – сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и поблагодарил коллег и добровольцев за оказываемую гражданам помощь.

Он напомнил, что весь этот год для партии проходит под знаком добровольчества.

«В связи с пандемией весь наш актив, депутатский корпус занят на волонтерской работе. Ежедневно по всей стране коллеги доставляют продукты и лекарства нуждающимся, обеспечивают врачей горячим питанием, транспортом и защитными средствами, помогают в приемных покоях больниц», – отметил Андрей Турчак.

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», первый заметитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов напомнил, что весной региональное отделение партии «Единая Россия» передало новые автомобили областной клинической больнице имени Н.А. Семашко и волонтерам-медикам.

«И тогда, в первую волну коронавирусной инфекции, и сейчас этот транспорт помогает коллективу учреждения в работе и делает более эффективной деятельность волонтеров-медиков, – отметил Дмитрий Хубезов. – Кроме того, в Рязанской области востребовано направление автоволонтерства».

Он отметил, что в регионе работают отряды волонтеров в «красной зоне» областной клинической больницы. Ребята доставляют передачи пациентам от родственников, наводят порядок и чистоту в отделениях учреждения. Помогают доставлять больных на исследования и перевозить их по больничным коридорам.

«На этой неделе к работе приступил второй отряд волонтеров. Это большая помощь медикам ОКБ. Среди добровольцев есть и активисты «Единой России» из разных районов. Теперь они в рамках системы каскадного обучения организовывают работу волонтеров в «красных зонах» ковидных госпиталей на местах», – рассказал Дмитрий Хубезов.

Уже сейчас к этому проекту подключились в Сараевском, Шацком, Сасовском, Михайловском районах.

Также первый заместитель секретаря регионального отделения отметил, что активисты партии оказывают помощь и поддержку нуждающимся не только в день рождения «Единой России», а на регулярной основе.

«Волонтеры доставляют больным на дом бесплатные лекарства, продукты пожилым людям. Депутаты всех уровней передают в помощь учреждениям здравоохранения средства индивидуальной защиты и продуктовые наборы врачам. Студенты-медики старших курсов работают в колл-центре: они передают обращения жителей в соответствующие лечебные учреждения и в региональный минздрав, а также консультируют по вопросам диагностики и лечения», – рассказал Дмитрий Хубезов.

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