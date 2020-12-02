В Рязани открыт обновленный музей Федора Полетаева

Гости передали воспитанникам интерната благотворительную помощь.

Обновленная комната-музей Героя Советского Союза, национального героя Италии Федора Полетаева открылась в рязанской школе-интернате. Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов посетил учреждение образование, ознакомился с экспозицией, пообщался с коллективом школы и представителями Центра стратегических инициатив «СО-общество».

«Музей оборудован по последнему слову техники и дизайна, – заметил Андрей Красов. – Здорово, что он расположен на первом этаже школы рядом с входом и его могут посещать все желающие. Такое имя, как Федор Полетаев, должен знать каждый рязанский школьник».

Парламентарий добавил, что посещение школы-интерната имени Полетаева в преддверии Нового года становится традицией.

«В этом году, к сожалению, нельзя устраивать массовые праздники. Но мы надеемся, что подарки поднимут ребятам настроение», – считает Андрей Красов.

Гости передали воспитанникам интерната благотворительную помощь: обувь, теплую и нарядную одежду. Кроме того, школа получила средства индивидуальной защиты: печатки и антисептики.

«В этом году наша школа-интернат заняла 414-е место в общероссийском рейтинге среди 45 тысяч образовательных учреждений и 37-е – среди 55 рязанских школ. В 2020 году у нас 6 победителей олимпиад различного уровня», – отметила директор учреждения Наталья Чернова.

В настоящее время в школе-интернате обучается 374 ребенка, 220 из них – с проживанием по будним дням. Это дети из социально незащищенных, малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, дети одиноких матерей и отцов, находящиеся под опекой или в трудной жизненной ситуации. С ними работают 77 сотрудников: педагоги, воспитатели, технический персонал.

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