В Рязани почтят память Неизвестного солдата

3 декабря в седьмой раз в России пройдет День Неизвестного солдата. Этот день посвящен всем неопознанным бойцам, отдавшим свою жизнь за Родину.

Кроме традиционного возложения цветов к мемориалам, Вечный огонь зажжется даже у небольших далеких мемориалов в рамках акции «Огни Победы».

В рязанских школах пройдут уроки памяти для учеников, а в группе поискового движения России и на сайте Года памяти и славы каждый сможет пройти онлайн тест на знание исторических фактов, связанных с Днем Неизвестного солдата.

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После окончания Великой Отечественной войны значатся пропавшими без вести свыше 4,5 миллиона советских солдат. Только 120 тысяч из них смогли обрести покой благодаря усилиям Поискового движения с 2012 по 2018 года, а имена удалось вернуть почти 6 тысячам воинов.